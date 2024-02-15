Kayseri'de saklanan hükümlü eşini bıçakla rehin aldı

Kayseri'de sakladığı evinde yakalanmamak için eşini bıçakla rehin alan hükümlü, polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakalamak amacıyla Danışmentgazi Mahallesi Gülükşemsettin Caddesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin eve geldiği fark eden S.E, eşi Y.E'yi bıçakla rehin aldı.

Ekiplerin çabasıyla ikna edilip yakalanan S.E, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası emniyet müdürlüğüne götürüldü.