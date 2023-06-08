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Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla yaraladı

Kayseri'de şakalaşan gençlerden biri diğerini bıçakla yaraladı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şakalaştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şakalaştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Asiller Sokak'ta E.D. (16), arkadaşı M.S'yi (16) şakalaşırken bacağından bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis E.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Güncel Haberler

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