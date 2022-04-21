KAYSERİ'DE SAHTE PLAKA OPERASYONU 1 GÖZALTI

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği tespit edilen 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de sahte plaka basılıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde yaşayan M.G.'nin (36) oto aksesuar görünümlü iş yerinde sahte plaka bastığı tespit edildi. Şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde plaka basımında kullanılan pres makinesi, plaka boyama makineleri, plaka boyaları, 51 adet mühürlü sahte plaka, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha ile harf ve rakamdan oluşan kalıplar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel