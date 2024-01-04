Kayseri'de Sahte Plaka İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de sahte plaka imalatı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, sahte basılmış plakalar ele geçirildi ve iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'mühürde sahtecilik' suçlamalarıyla karşı karşıya.
Kayseri'de bir şüpheli, sahte plaka imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte plaka imalatı yapıldığını belirledikleri bir iş yerine operasyon düzenledi.
Sahte basılmış plakaların ele geçirildiği iş yerindeki şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "mühürde sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.