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Sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 6 bin dolar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 6 bin dolar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin sahte dolarla alışveriş yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takibe alınan S.A. ve M.E.A. alışveriş merkezinde yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve alışveriş merkezinin otoparkındaki araçlarında sahte olduğu tespit edilen 6 bin dolar ele geçirildi.

Başka şehirlerde de piyasaya sahte para sürmek için çalışma yaptıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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