Kayseri'de sahte içkiden bir kişinin ölümüne neden olan sanığa 7 yıl 7 ay hapis - Haberler

Kayseri'de birlikte metil alkol içtiği arkadaşının zehirlenmesine, annesinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mağdur müşteki O.U. ve sanık avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ş.H.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "olası kasıtla öldürme" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mağdur O.U, arkadaşı sanık Ş.H.Ş'nin "ucuz" diye nakliyeci birinden aldığını söylediği bidon içindeki el yapımı içki ile akşam evlerine geldiğini anlattı.

İçmeye başladıklarını ve arkadaşına metil alkolden annesi maktul Gönül U'ya vermemesini söylediğini öne süren O.U, şunları kaydetti:

"Bidon tamamen dolu değildi. Benden gizli anneme de içki vermiş. Geriye bir pet şişe kadar kaldı. Onu da 100 liralık borcuna karşılık bana verdi. Gece annem ile rahatsızlandık. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Annem 2 gün yoğun bakımda kaldı, sonra hayatını kaybetti. Sanıktan şikayetçiyim."

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, suçlamaları reddederek müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.H.Ş'ye "olası kasıtla öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Kentte 19 Mart 2020 akşamı Ş.H.Ş, bidon içinde 1,5 litre civarında sahte alkol ile arkadaşı O.U'nun evine gitmiş, ikili ile O.U'nun annesi Gönül U, metil alkolü birlikte içmişti. Gece rahatsızlanan Gönül U, yaşamını yitirmiş, oğlu O.U. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gözaltına alınan şüpheli Ş.H.Ş. hakkında "olası kasıtla öldürme" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından dava açılmıştı.