Kayseri'de sahte içki üretimi yapılan kuaför salonuna operasyon düzenlendi

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte içki üretimi ve satışı yapılan kuaför salonuna yapılan operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren bir kuaför salonunda sahte içki üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda adrese düzenlenen operasyonda, 40 şişe sahte bandrollü içki ve 15 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.