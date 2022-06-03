Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi - Haberler

Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi Kayseri'de parçaları değiştirilip sahte evrakla satıldığı tespit edilen 5 otomobil ile dorseye el konuldu. Kayseri'de parçaları değiştirilip sahte evrakla satıldığı tespit edilen 5 otomobil ile dorseye el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 otomobil ile bir dorsenin bazı parçalarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine araçları inceledi. El konulan araçların satışıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. AA / Esma Küçükşahin - Güncel Güncel Haberler

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