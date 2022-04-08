Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timi polisleri, durumundan şüphelenilen C.O'nun üzerini aradı.

Zanlının üzerinde, sahte banknotlardan oluşan 3 bin 50 dolar ele geçirildi. Şüphelinin iki iş yerinden yaptığı alışveriş karşılığında verdiği sahte 1150 dolara da el konuldu.

C.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.