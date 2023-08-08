Kayseri'de Sahte Dolar Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte dövizin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda sahte 14 bin dolar ele geçirildi.