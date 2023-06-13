Kayseri'de Sahte Dekontla Dolandırıcılık Yapan Zanlı Yakalandı

Kayseri'de internetten ürün satışı yapan 15 kişiyi sahte dekontla 190 bin 450 lira dolandırdığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlının adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Kayseri'de internetten ürün satışı yapan 15 kişiyi sahte dekontla 190 bin 450 lira dolandırdığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten aldığı ürünlerin parasını banka yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen G.S.P'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Bugüne kadar 15 kişiyi 190 bin 450 lira zarara uğratarak dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarını işlediği ileri sürülen şüpheli operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.