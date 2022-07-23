Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan mağazalardan sahte altın verip, karşılığında televizyon, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi malzemeler satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 3 mağazadan aynı yöntemle alışveriş yaptıkları iddia edilen M.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.