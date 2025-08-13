Kayseri'de Sahte Alkol Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda polis, sahte alkol ve malzemeleri ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Kayseri'de polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimiyle ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Ö.F.C.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel