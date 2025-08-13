Kayseri'de Sahte Alkol Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen bir operasyonda polis, sahte alkol ve malzemeleri ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'de polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda sahte alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimiyle ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ö.F.C.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.