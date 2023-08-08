Kayseri'de Sahte 14 Bin Dolar Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenen sahte 14 bin doları ele geçirdi ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri'de polis tarafından piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri bir şahsın İstanbul'dan gelerek kentte sahte dolarlarını piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ