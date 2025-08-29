Kayseri'de Sahipsiz Pitbull Köpek Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahipsiz ve maskesiz bırakılan bir pitbull köpek, polis ve belediye ekiplerinin çalışmaları sayesinde barınağa götürüldü. Ekipler, sosyal medyada yapılan çağrı üzerine harekete geçti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir arazideki direğe bağlı bulunan sahipsiz ve maskesiz pitbull cinsi köpek, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu barınağa götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Lütfen köpeklerinizi başıboş ve maskesiz şekilde parklara bırakmayınız, çocuklar korkuyor" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, paylaşıma konu olan köpeği Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde boş bir arazideki direğe bağlı halde buldu.

Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından alınan köpek, Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
