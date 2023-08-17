Kayseri'de sahipsiz bavul fünye ile patlatıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahipsiz bavul, polis ekiplerince uzaktan fünye ile patlatıldı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağı yakınlarında sahipsiz bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı ve özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilen bavul patlatıldı. Yapılan incelemede bavulun içi boş çıktı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.