Kayseri'de Sağlıklı Yaşam Standı Açıldı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam standı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan stant, Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu.

Karbonmonoksit ölçümü ve boy-kilo endeksi hesaplamasının yapıldığı stantta vatandaşlara, kanser tarama programları ile Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetler tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz, Halk Sağlığı Haftası'nın sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak için çok önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

Sağlıklı yaşam bilincini her yaştan insana ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Horoz, standın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.