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Kayseri'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Korkmaz, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirtti ve İsrail'in saldırıları sonucunda birçok sağlık kuruluşunun hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Korkmaz, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini belirtti.

Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefinin Refah kenti olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal eden siyonist rejim, o topraklarda sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. İşgalci İsrail'in 7 aydır süren saldırıları neticesinde 15 bini çocuk 10 bini kadın olmak üzere şehit sayısı 35 bine, kayıp sayısı 10 bine yükseldi. 78 bin de yaralı var. 2 milyonun üzerinde Filistinli zorunlu göçle karşı karşıya kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları sonucunda 32'si hastane olmak üzere 160 sağlık kuruluşu ve 126 ambulans hizmet dışı kaldı. Bulaşıcı hastalıklarla enfekte hasta sayısı 1 milyonu aştı."

Kaynak: AA / Güncel

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