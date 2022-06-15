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Kayseri'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

Kayseri'de sağlık çalışanları özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Kayseri'de sağlık çalışanları özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, oda binası önünde yaptığı açıklamada, hekimlerin özlük haklarında iyileşme yapılması talebinde bulundu.

Hekimlerin hak ettiği ücreti alamadığını savunan Arıkan, Türkiye'nin her bir köşesinde fedakarca hizmet eden hekimlerin hak ettiği değeri görmesi ve hakkı olan gelir seviyesinde yaşamasının gerekliliğini aktardı.

Yaptıkları işin önemi kadar saygı görmek istediklerini vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Hekimlik özlük hakları ile ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra iyileştirileceği vaadiyle ertelenmişti. Öncelikli olarak bu ay TBMM Genel Kuruluna teklif olarak sunulan ve haklı taleplerimizi karşılamayan hekimlerin özlük haklarında iyileşme yapmaktan uzak teklifin tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Orta vadede sağlık sisteminin tümden ele alınması, geçici çözümler yerine performans sisteminin kaldırılması veya düzenlenmesini, sevk zincirinin kademeli olarak hayata geçirilmesini öneriyoruz."

Hekim Birliği Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yahya Güngör ile Hekim-Sen Talas Şube Başkanı Şule Çelebi de sağlık çalışanları adına taleplerini dile getirdi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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