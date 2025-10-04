Kayseri'de sağlık çalışanları Gazze'ye destek için 'vicdan yürüyüşü' düzenledi

Kayseri'de sağlık çalışanları Gazze'deki soykırım dolayısıyla vicdan yürüyüşü düzenledi.

Seyyid Burhaneddin Türbesi önünde toplanan hemşire, doktor, teknisyen, diş hekimi gibi çok sayıda sağlık çalışanı, eşleri ve çocuklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup üyeleri, "Katil İsrail", "Gazze İsrail'e mezar olacak" sloganları attı.

Atatürk Anıtı önünde toplanan grup adına konuşan doktor İsa Üzüm, Gazze halkının uykusuzluktan, yokluktan ve zulümden yorulduğunu söyledi.

Meslektaşlarının Gazze'de yaşadıklarını örnekler vererek anlatan Üzüm, 2 bine yakın sağlık çalışanının şehit edildiğini, binlercesinin esir ve yaralı olduğunu, 38 hastane, 82 tıp merkezinin yıkıldığını, el feneri ve cep telefonu ışığıyla ameliyatın artık sıradanlaştığını belirtti.

Gazze'deki çocukların yaşadıklarına dikkati çeken Üzüm, "Gazze'de çocuk olmak, annesi sedyede yatarken sedyenin ayağına, onu hiç bırakmamak istercesine annesine sarılır gibi sarılmaktır. Gazze'de çocuk olmak, 'Ansızın gelen saldırı ile uzvumu kaybederek ampute kalma korkusu yaşayan on binlerce çocuktan biri olabilir miyim?' kaygısını taşımaktır. Gazze'de çocuk olmak, 'Doktor amca, bacağım bir daha çıkar mı?' diye sormaktır. Gazze'de çocuk olmak, 'On binlerce yetim veya öksüz çocuktan biri ben de olur muyum?' demektir." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları, edilen duanın ardından dağıldı.

Öte yandan İstasyon Caddesi'ndeki bir kafenin önünde toplanan bazı vatandaşlar, bu işletmeyi Kayseri'de istemediklerine dair pankart açtı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan çocukların da bulunduğu protesto gösterisine, caddeden otomobilleriyle geçen vatandaşlar kornaya basarak destek verdi.