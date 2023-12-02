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Kayseri'de sağlık çalışanları Filistin için yürüdü

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Kayseri'de sağlık çalışanları, Filistin'e destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kayseri'de sağlık çalışanları, Filistin'e destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup sağlık çalışanı, Seyyid Burhanettin Türbesi önünde buluştu.

Giydikleri beyaz önlüklerin üzerine kırmızı el çizen sağlık çalışanları, Filistin ve Türk bayraklarıyla Gevher Nesibe Müzesi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Akif Tahiroğlu, barışı temsil eden beyaz önlüklerle eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarının hedef gözetmeksizin sürdüğünü vurgulayan Tahiroğlu, "Hasta, hekim, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri, yerleşim yerlerini, ambulansları, hastaneleri dünyanın gözü önünde bombalayan işgalci İsrail'in yaptığı katliama 'dur' demek için bir araya geldik." dedi.

İsrail'in, 75 yıldır insan hayatını, uluslararası hukuku hiçe sayma politikasını sürdürdüğüne, İsrail yönetiminin Gazze'de insanları su, elektrik, gıda ve sağlık gibi temel insani ihtiyaçlarından mahrum bıraktığına dikkati çeken Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Ayrım gözetmeksizin yapılan bombardımanlar ve kara harekatlarıyla tüm savaş kuralları ihlal edilerek hastaneler, okullar, hatta Birleşmiş Milletlerin sığınakları dahi vurulmuş, 6 binden fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binin üzerinde sivil acımasızca katledilmiş ve sayıları dahi bilinmeyen daha nicesi, enkazda bırakılmıştır. 39 bebek, kuvöze oksijen sağlanmasına imkan verilmeyerek öldürülmüş ve daha nice hasta oksijen, ilaç, temiz su ve gıda sağlanamadığından öldürülmüştür. Ameliyatlar dahi elektriksiz, anestezisiz yapılmak zorunda kalınmış, içindeki tüm hastalar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneler bir mezarlığa çevrilmiştir. Şimdiye kadar 26 hastane, 55 sağlık merkezi tamamen çalışamaz hale getirilmiş, 56 ambulans hedef alınmış, 207 sağlık çalışanı şehit edilmiştir. Başta Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere onlarca doktor ve sağlık çalışanı tutuklanmış ve mesleklerini yapmalarına imkan verilmemiştir. Bütün bunlar gösteriyor ki Gazze'de sağlık sistemi bilinçli, sistematik ve planlı bir şekilde hedeflenerek çökertilmek istenmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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