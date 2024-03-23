Kayseri'de Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Kayseri'de sağlık çalışanları, Filistin'e destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları, Sivas Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan diş hekimi Muzaffer Fırat, İsrail'in Filistin'deki işgalinin devam ettiğini söyledi.

Fırat, Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Topraklarını terk etmeyi reddeden yüz binlerce insan, bombardıman altında. Açlık, susuzluk ve hastalık içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, hastane ve okul demeden saldırıyor." dedi.