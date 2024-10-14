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Kayseri'de Sağlık Çalışanları 2. Doktorlar Bisiklet Turu'nda Buluştu

Kayseri'de Sağlık Çalışanları 2. Doktorlar Bisiklet Turu'nda Buluştu
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Kayseri'de düzenlenen '2. Doktorlar Bisiklet Turu' etkinliğinde sağlık çalışanları 7 kilometre bisiklet sürdü. Etkinliğin amacı sağlığın ve egzersizin önemini vurgulamak.

Kayseri'de sağlık çalışanları, "2. Doktorlar Bisiklet Turu" etkinliğinde bisiklet sürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Spor AŞ ve Kayseri Tabip Odası işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinliğe katılan sağlık çalışanları 7 kilometre pedal çevirdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, etkinliğin ikincisini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Altıntop, "Sağlığın ve egzersizin, bizim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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