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Kayseri'de Sağanak Yağış Sonrası Su Taşkınları

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Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, alt geçitleri şelaleye döndürdü ve birçok aracı suda mahsur bıraktı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için çalışmalarına başladı.

Kayseri'de altgeçitler şelaleye döndü, araçlar suya gömüldü

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Bazı alt geçitlerden şelale gibi su akarken, otomobiller suda mahsur kaldı.

Kayseri'de akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Otogar kavşağındaki alt geçit adeta şelaleye döndü. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da suya gömüldü. İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD, itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Polis ekipleri, su taşkını olan yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Güncel
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