Kayseri'de Sağanak Yağış Nedenli Su Taşkınları Hakkında Açıklama

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan ve su taşkınlarına sebebiyet veren sağanakla ilgili Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Mayıs'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran sağanak, Kayseri genelinde hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Şiddetli yağış nedeniyle özellikle şehir merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşmuş, bu geçitler can ve mal güvenliği gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada olup, su tahliye ve müdahale çalışmalarını eş güdüm içerisinde aralıksız sürdürmektedir. Kapanan güzergahlarda normale dönüş hızla sağlanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri'nin 1991–2020 yılları arasındaki mevsim normallerine göre mayıs ayı yağış ortalaması 57,9 kilogramdır. Ancak 3-4 saat içinde Sarıoğlan ilçesine bu oranın yüzde 78'i, İncesu'ya yüzde 54'ü ve Kocasinan ilçesine yüzde 47'si düşmüştür. Yani 1 ayda yağacak yağmurun yarısı, 3 saat içinde yağmıştır. Bu oranlar, olağan meteorolojik koşulların çok üzerinde olup, yaşanan olayın doğal afet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurumlarımızın tüm ekipleriyle sahada olduğu bu süreçte yapılan eleştirileri yersiz ve maksadını aşan siyasi söylemler olarak değerlendiriyoruz. Bu tür durumlarda önemli olan, şehir olarak dayanışma içinde olmak ve vatandaşımızın güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji ve yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarılara dikkat etmeleri ve olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur."