Kayseri'de Sağanak Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Yıkıldı, 4 Araçta Hasar Oluştu

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarının yıkılması sonucu 4 araçta hasar oluştu. Kent merkezinde yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katlarını su bastı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil ve bir kamyonette hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından trafikte aksamalar görüldü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.