Kayseri'de Sağanak Yağış İş Yerinin İstinat Duvarını Çökertti

Kayseri'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü ve park halindeki 3 araç kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri su birikintilerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ'de sağanak nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç, çöken duvarın altında kalarak, kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana gelirken, Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı Cadde'de bulunan bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan 3 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı. Ekipler, kullanılmaz hale gelen araçların yıkılan duvarın altından çıkarılması için çalışma başlattı. Diğer yandan sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, suyla kaplanan yollar vidanjör yardımıyla temizleniyor.