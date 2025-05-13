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Kayseri'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kayseri'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kayseri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, bazı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri su birikintisi oluşan yerlerde çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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