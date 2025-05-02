Kayseri'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarında su birikintilerine ve taşkınlara yol açarak trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.
Sağanak yağış Kayseri'de hayatı olumsuz etkiledi
KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin yollarında oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın meydana gelen yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, trafiğin de sıkışmasına bazı yerlerde de durma noktasına gelmesine sebep oldu.
Diğer yandan oluşan taşkınlardan zarar gören bazı araçlar da arızalanarak yolda kaldı.