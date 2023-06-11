Kayseri'de Sağanak Yağış Ev ve Caddeleri Su Bastı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve caddeleri su bastı, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Rögarların tıkanması nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar evlerindeki suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Ekili tarım arazileri de zarar görürken, ilçede yer alan Soğanlı Vadisi'nde sağanak sele dönüştü. Kuvvetli yağışın vurduğu bölgelerde ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.