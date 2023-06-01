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Kayseri'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kayseri'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncel Haberler

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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