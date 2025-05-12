Kayseri'de Sağanak Yağış Alt Geçidi Su Bastı
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış, yolları göle döndürdü. Alt geçitte biriken suda mahsur kalan vatandaşlar, araçlarını terk ederek kaçmak zorunda kaldı.
Sağanak yağış nedeniyle alt geçit sular altında kaldı, vatandaşlar araçlarını terk ederek böyle kaçtı
KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alt geçitte biriken suda mahsur kalan vatandaşlar araçlarını bırakarak böyle kaçtı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel