Kayseri'de Sağanak ve Kar Yağışı Etkili Oldu

KAYSERİ'de kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'de beyaz örtüyle kaplandı.Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini hissettiren kar sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,