Kayseri'de Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kent merkezi ile ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı, yollarda sel oldu. Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ile ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağlanak, yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve dolu nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı, yollarda sel oldu.
Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.