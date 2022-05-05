Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarla alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

Bazı kavşaklarda görev alan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Su birikintisi oluşan noktalarda ise ekiplerce araçların geçişi kontrollü sağlandı.

Yağış nedeniyle olumsuzların yaşanmaması için belediye ve itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.