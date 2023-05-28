Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri'de Sağanak Etkili Oldu

Kayseri'de Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title