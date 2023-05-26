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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı. Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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