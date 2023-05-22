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Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

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Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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