Yoğun yağış kentte etkili oldu - Haberler

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Yoğun yağış kentte etkili oldu

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri ve İncesu ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

Kayseri ve İncesu ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zorlandı.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı.

Öte yandan, İncesu ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Yoğun yağışla birlikte Tekke Dağı eteklerinden gelen sular, bazı mahallelerde birikintilere neden oldu.

Trafikte yer yer aksamaların yaşandığı ilçede ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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