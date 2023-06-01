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Kayseri'de Sağanak; 500 Dekarlık Tarım Arızisinde Zarar Oluştu

Güncel Haberler

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar su ile kaplandı; 500 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu. Yeşilhisar'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, sokak ve caddeler su ile doldu. Sürücüler, araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak, tarım arazilerini de vurdu; arpa, ay ve kabak çekirdeği ekili 500 dekarlık alanda zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar su ile kaplandı; 500 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu.

Yeşilhisar'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, sokak ve caddeler su ile doldu. Sürücüler, araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak, tarım arazilerini de vurdu; arpa, ay ve kabak çekirdeği ekili 500 dekarlık alanda zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilhisar Güncel Haberler

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