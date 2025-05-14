Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılayan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tanıtıldı.

İncesu ilçesine kurulan RES'in enerji türbinlerinin olduğu bölgede gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve kurum yöneticileri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, çok önemli bir projeyi tamamlayıp sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ulaşım AŞ'nin en önemli gider kalemlerinin başında elektrik olduğunu, projeyle bu giderden kurtulduklarını belirten Büyükkılıç, "RES projesinin bitmesini heyecanla bekledik. Normal şartlarda bir RES'in faaliyete alınması 2 seneyi buluyor ama biz burayı 9 ayda faaliyete almayı başardık ve elektrik üretmeye başladık. 13 günde tam 1,5 milyon kilovatsaat elektrik ürettik." dedi.

Projenin meşakkatli bir sürecin ardından hayata geçirildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burasının yapılması için 24 kuruldan 35 görüş ve onay alındı. Bu proje 4 senede kendisini amorti edecek. 7 megavatlık 3 türbinden oluşuyor. Yıllık 60 milyon kilovatsaat üretim yapılacak. Yılda 250 milyon lira gelir kalacak. Bu yatırımın maliyeti ise 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Kalıcı bir yatırım, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz KASKİ'nin 40 megavatlık GES projesi var. Yakında ihaleye çıkılacak. Gerek KASKİ gerekse Ulaşım AŞ enerji boyutunda en büyük harcama kalemimiz. Kendi kendine yeten hem kazanan hem kazandıran hem de çevreci bir anlayışla ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Yüklenici firmanın üst yöneticisi Samet Koç da projeyi çok kısa sürede tamamladıklarını ve kamu yararına hizmete alındığını söyledi.

Türbinlerin kurulumunun uzun ve yorucu bir serüven sonunda yapıldığını dile getiren Koç, "1 Temmuz 2024'te projenin sözleşmesini imzaladık ve ocak ayında kurulumu tamamladık. Test süreçleri devam etti ve kabulümüz tamamlandı. 1 aydır da çalışıyor ve elektrik şirketiyle de mahsuplaşmasını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise kurumlarının yıllık elektrik sarfiyatının 30 milyon kilovatsaat olduğunu, projeyle ihtiyaçlarının iki katı elektrik üretimine sahip olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yetkililerce katılımcılara sistem hakkında bilgi verildi.