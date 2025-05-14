Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açıldı

Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere İncesu ilçesinde Rüzgar Enerjisi Santrali'ni tanıttı. Proje, 7 megavatlık 3 türbinden oluşuyor ve yılda 60 milyon kilovatsaat enerji üretmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayat geçirilen, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan raylı sistem ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacını karşılayan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tanıtıldı.

İncesu ilçesine kurulan RES'in enerji türbinlerinin olduğu bölgede gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve kurum yöneticileri katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, çok önemli bir projeyi tamamlayıp sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ulaşım AŞ'nin en önemli gider kalemlerinin başında elektrik olduğunu, projeyle bu giderden kurtulduklarını belirten Büyükkılıç, "RES projesinin bitmesini heyecanla bekledik. Normal şartlarda bir RES'in faaliyete alınması 2 seneyi buluyor ama biz burayı 9 ayda faaliyete almayı başardık ve elektrik üretmeye başladık. 13 günde tam 1,5 milyon kilovatsaat elektrik ürettik." dedi.

Projenin meşakkatli bir sürecin ardından hayata geçirildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burasının yapılması için 24 kuruldan 35 görüş ve onay alındı. Bu proje 4 senede kendisini amorti edecek. 7 megavatlık 3 türbinden oluşuyor. Yıllık 60 milyon kilovatsaat üretim yapılacak. Yılda 250 milyon lira gelir kalacak. Bu yatırımın maliyeti ise 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Kalıcı bir yatırım, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz KASKİ'nin 40 megavatlık GES projesi var. Yakında ihaleye çıkılacak. Gerek KASKİ gerekse Ulaşım AŞ enerji boyutunda en büyük harcama kalemimiz. Kendi kendine yeten hem kazanan hem kazandıran hem de çevreci bir anlayışla ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Yüklenici firmanın üst yöneticisi Samet Koç da projeyi çok kısa sürede tamamladıklarını ve kamu yararına hizmete alındığını söyledi.

Türbinlerin kurulumunun uzun ve yorucu bir serüven sonunda yapıldığını dile getiren Koç, "1 Temmuz 2024'te projenin sözleşmesini imzaladık ve ocak ayında kurulumu tamamladık. Test süreçleri devam etti ve kabulümüz tamamlandı. 1 aydır da çalışıyor ve elektrik şirketiyle de mahsuplaşmasını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise kurumlarının yıllık elektrik sarfiyatının 30 milyon kilovatsaat olduğunu, projeyle ihtiyaçlarının iki katı elektrik üretimine sahip olacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yetkililerce katılımcılara sistem hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.