Kayseri'de Ruhsatsız Silah Satışı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda 3 şüphelinin il genelinde ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 1 adet otomatik silah ve şarjör, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 598 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 170 adet kartuş ele geçirildi. Bulunan silahlara el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ