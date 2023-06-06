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Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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