Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde M.K. ve E.K'nin evinde ruhsatsız tabanca ve fişek olduğu bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan arama ruhsatsız 2 tabanca ve 476 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.