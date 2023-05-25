Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

Güncel Haberler

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde M.K. ve E.K'nin evinde ruhsatsız tabanca ve fişek olduğu bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan arama ruhsatsız 2 tabanca ve 476 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title