Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı - Haberler

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Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de römork hırsızı JASAT tarafından yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde römork çaldığı iddia edilen zanlı, JASAT tarafından yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde römork çaldığı iddia edilen zanlı, JASAT tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karacaören Mahallesi'nde bir traktöre ait römorkun çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelisi H.Ö. gözaltına alındı. Çalınan römork ise sahibine teslim edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, JASAT, Güncel, Haberler

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