Kayseri'de Restore Edilen Tasmakıran Cami Ramazan'da Açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle restore edilen Tasmakıran Cami'nin, ramazan ayında ibadete açılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan yatırımların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Cami'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların ramazan ayı öncesinde tamamlanması planlanan tarihi caminin, hem ibadet hem de kültürel değeri taşıyan bir cazibe merkezi olarak yeniden hizmete sunulacağı kaydedildi.