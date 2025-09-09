Haberler

Kayseri'de Restore Edilen Tasmakıran Cami Ramazan'da Açılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle restore edilen 16. yüzyıldan kalma Tasmakıran Cami, ramazan ayında ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra cami, hem ibadet hem de kültürel cazibe merkezi olarak hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle restore edilen Tasmakıran Cami'nin, ramazan ayında ibadete açılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan yatırımların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Cami'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların ramazan ayı öncesinde tamamlanması planlanan tarihi caminin, hem ibadet hem de kültürel değeri taşıyan bir cazibe merkezi olarak yeniden hizmete sunulacağı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.