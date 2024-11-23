Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Evini Yaktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.T, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, E.T polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.
Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 307. Sokak'taki 7 katlı binanın 5. katında ikamet eden E.T, evini ateşe verdi.
E.T, alevlerin büyümesi üzerine evinden çıktı, çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Bina sakinlerinin tepki gösterdiği E.T, polis tarafından gözaltına alındı.