Kayseri'de Projeler ve Yatırımlar Değerlendirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede devam eden projeler ve yatırımları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm gibi konular ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla ilçede devam eden projeler ve yatırımları değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen görüşmede, ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve yapılması planlanan yeni projeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kocasinan'ın kentsel dönüşüm çalışmaları, çevreci anlayışı, alternatif ulaşım yolları ve diğer alanlardaki gayretleriyle bir cazibe merkezi olma yolunda iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükkılıç'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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