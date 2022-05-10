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Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de pres makinasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'de üzerine pres makinası düşen işçi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üzerine pres makinası düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi Demirciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde forkliftle taşınan pres makinası işçi M.T'nin (21) üzerine düştü.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri, işçi, Güncel, Haberler

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