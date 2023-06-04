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Kayseri'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfeğiyle vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda S.Ç. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle M.K.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu M.K ağır yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri M.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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